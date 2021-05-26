Детские картинки

Нужно нарисовать картинки по списку. Техника любая на ваше усмотрение. Главное - в одном стиле.

Простые, без множества деталей, ДЕТСКИЕ)

Темы: овощи, фрукты, животные, птицы, растения и т.д.. (будет подробный конкретный список)

Бюджет 50 р/шт

Можно "от руки", можно вектор, обсуждаемо

Мы хотим получить картинки, в идеале jpg на белом фоне или cdr

Из каждой картинки будет вырезаться одна фигурка

Укажите, пожалуйста, сколько картинок в день вы сможете нарисовать точно (если от руки, то с учетом времени, которое уйдет на сканирование, например..)