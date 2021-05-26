Требуется перевести данную картинку в PDF, таким образом, чтобы в дальнейшем было возможно редактировать данную картинку, то есть таким образом, чтобы текст на данном макете можно было менять без использования фотошопа, в частности интересуют числовые ...
Детские картинки
Нужно нарисовать картинки по списку. Техника любая на ваше усмотрение. Главное - в одном стиле.
Простые, без множества деталей, ДЕТСКИЕ)
Темы: овощи, фрукты, животные, птицы, растения и т.д.. (будет подробный конкретный список)
Бюджет 50 р/шт
Можно "от руки", можно вектор, обсуждаемо
Мы хотим получить картинки, в идеале jpg на белом фоне или cdr
Из каждой картинки будет вырезаться одна фигурка
Укажите, пожалуйста, сколько картинок в день вы сможете нарисовать точно (если от руки, то с учетом времени, которое уйдет на сканирование, например..)
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