Привет!
Меня зовут Данил и я мастер на все руки!)
Я занимаюсь фотографией и обработкой уже более 6-ти лет, знаю все тонкости как сделать так, чтобы ВАШИ фото выглядели интересно и ярко. Снимаю и монтирую видео разной сложности. Так же занимаюсь продвижением профиля в INSTAGRAM личных блогов и салонов красоты, провожу анализ профиля, указываю на ошибки в оформлении и помогаю их исправить. Успешно создаю логотипы для начинающих брендов.
В список моих услуг входит:
ДИЗАЙН:
- визуал профиля на 6/9/12 постов - 10/15/20 USD
- инста-лендинг на 9/12/12+ постов - 15/20/25 USD
- создание концепции профиля С НУЛЯ или АПГРЕЙД уже имеющегося профиля (анализ профиля, исправление ошибок в оформлении, создание посыла и визуала, настроение, подбор цветовой схемы, выбор шрифта, индивидуальный подбор пресета(фильтра для фото) для программы Lightroom, подборка референсов для дальнейших фотографий) - 64 USD
- комплексное оформление блога (оформление и ведение сториз, оформление хайлайтс, анализ профиля, исправление ошибок в оформлении, создание посыла и визуала, настроение, подбор цветовой схемы, выбор шрифта, индивидуальный подбор пресета(фильтра для фото) для программы Lightroom, подборка референсов для дальнейших фотографий, обработка фотографий в едином стиле и создание постов на определённое количество) - 130 USD
- обработка фото (глубокая ретушь, цветокоррекция) - 2 USD (за 1 фото!)
- создание персонального пресета(фильтра для фото) для программы Lightroom - 7 USD
- создание или обработка аватара, чтобы ВАШ профиль узнавался - 6 USD
- создание логотипа для личного бренда - 10 USD (за 1 штуку!)
СТОРИМЕЙКИНГ:
- обложки для хайлайтс - 1 USD (за 1 штуку!)
- фото-макет для рекламы в сториз - 5 USD (за 1 штуку!)
- видео-макет для рекламы в сториз (на основе Ваших фото/видео) - 8 USD (за 1 штуку!)
- игра для сториз - 5 USD (за одну игру!)
- сторимейкерство - 10 USD (за 1 месяц!)
Работая со мной Вы экономите:
Деньги. Многие исполнители готовы взяться только за одну-две задачи, в то время как я выполняю все задачи комплексно.
Время на создание концепции, подбора референсов, создание подходящего пресета(фильтра), обработку фотографий создания сториз/создание логотипа и тд.
Нервы. Просьбы, пожелания и доработки уже включены в стоимость работы. Так что если Вы упустили ряд мелочей, связанных с работой, они будут выполнены без лишних споров и дополнительных затрат.
Даю гарантию на выполненную работу.
Со мной удобно работать и мне важно чтобы заказчик остался доволен.
Связь со мной:
e-mail: [email protected]
telegram: @instavisualmaker
Портфолио
- Логотипы83 просмотра
- Создание визуала103 просмотра