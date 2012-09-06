⭐️ВКУСНЫЙ ВИЗУАЛ | ИНТЕРЕСНЫЕ СТОРИЗ | ЯРКИЕ ЛОГОТИПЫ⭐️

Привет!

Меня зовут Данил и я мастер на все руки!)

Я занимаюсь фотографией и обработкой уже более 6-ти лет, знаю все тонкости как сделать так, чтобы ВАШИ фото выглядели интересно и ярко. Снимаю и монтирую видео разной сложности. Так же з анимаюсь продвижением профиля в INSTAGRAM личных блогов и салонов красоты, провожу анализ профиля , указываю на ошибки в оформлении и помогаю их исправить. Успешно создаю логотипы для начинающих брендов.

В список моих услуг входит:

ДИЗАЙН:

- визуал профиля на 6/9/12 постов - 10/15/20 USD

- инста-лендинг на 9/12/12+ постов - 15/20/25 USD

- создание концепции профиля С НУЛЯ или АПГРЕЙД уже имеющегося профиля (анализ профиля, исправление ошибок в оформлении, создание посыла и визуала, настроение, подбор цветовой схемы, выбор шрифта, индивидуальный подбор пресета(фильтра для фото) для программы Lightroom, подборка референсов для дальнейших фотографий) - 64 USD

- комплексное оформление блога (оформление и ведение сториз, оформление хайлайтс, анализ профиля, исправление ошибок в оформлении, создание посыла и визуала, настроение, подбор цветовой схемы, выбор шрифта, индивидуальный подбор пресета(фильтра для фото) для программы Lightroom, подборка референсов для дальнейших фотографий, обработка фотографий в едином стиле и создание постов на определённое количество) - 130 USD

- обработка фото (глубокая ретушь, цветокоррекция) - 2 USD (за 1 фото!)

- создание персонального пресета(фильтра для фото) для программы Lightroom - 7 USD

- создание или обработка аватара, чтобы ВАШ профиль узнавался - 6 USD

- создание логотипа для личного бренда - 10 USD (за 1 штуку!)

СТОРИМЕЙКИНГ:

- обложки для хайлайтс - 1 USD (за 1 штуку!)

- фото-макет для рекламы в сториз - 5 USD (за 1 штуку!)

- видео-макет для рекламы в сториз (на основе Ваших фото/видео) - 8 USD (за 1 штуку!)

- игра для сториз - 5 USD (за одну игру!)

- сторимейкерство - 10 USD (за 1 месяц!)

Работая со мной Вы экономите:

Деньги. Многие исполнители готовы взяться только за одну-две задачи, в то время как я выполняю все задачи комплексно.

Время на создание концепции, подбора референсов, создание подходящего пресета(фильтра), обработку фотографий создания сториз/создание логотипа и тд.

Нервы. Просьбы, пожелания и доработки уже включены в стоимость работы. Так что если Вы упустили ряд мелочей, связанных с работой, они будут выполнены без лишних споров и дополнительных затрат.

Даю гарантию на выполненную работу.

Со мной удобно работать и мне важно чтобы заказчик остался доволен.

Связь со мной:

e-mail: [email protected]

telegram: @instavisualmaker