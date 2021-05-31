Разработка логотипа до полного утверждения
БЕЗ ограничения по правкам и корректировкам
• Гарантии
Одна из ключевых особенностей работы со мной то, что я работаю до полного утверждения проекта. Количество правок и корректировок неограниченно, доведу проект до полного утверждения
• Зачем нужен логотип?
Разработка фирменного дизайна Вашей компании - это инвестиции в успех проекта. Без качественной «упаковки» вашего бизнеса Вы не сможете выделиться среди конкурентов и завоевать лояльность вашей аудитории
• С чего начать?
Работа над проектом начинается с составления технического задания (заполнение брифа), после чего я знакомлюсь с вашей сферой деятельности и брифом
• Что Вы получаете в итоге
После утверждения дизайна я предоставляю Вам все необходимые исходные файлы в векторном и растровых форматах (eps, pdf, png, ai, jpg). Векторные файлы – необходимы для печати в типографии или редактирования. А растровые файлы – для просмотра или использования на веб-сайтах или соц. сетях
БРИФ:
• Название
(Какое текстовое содержание должно быть в логотипе)
• Слоган
(Подпись под логотипом описывающая род деятельности Вашей компании)
• Основные услуги компании
(Перечислите основные услуги, которые предоставляет Ваша компания)
• Стилистика логотипа
(Элитный, строгий, шуточный, детский, агрессивный, спортивный)
• Графические элементы
(Дом, машина, животное, человек)
• Примеры логотипов
(Примеры логотипов, которые нравятся. Можно не из тематической области)
• Цветовая гамма
Портфолио
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