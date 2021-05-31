РАЗРАБОТКА ЛОГОТИПА | ДИЗАЙН ЛОГОТИПА

Разработка логотипа до полного утверждения

БЕЗ ограничения по правкам и корректировкам

• Гарантии

Одна из ключевых особенностей работы со мной то, что я работаю до полного утверждения проекта. Количество правок и корректировок неограниченно, доведу проект до полного утверждения

• Зачем нужен логотип?

Разработка фирменного дизайна Вашей компании - это инвестиции в успех проекта. Без качественной «упаковки» вашего бизнеса Вы не сможете выделиться среди конкурентов и завоевать лояльность вашей аудитории

• С чего начать?

Работа над проектом начинается с составления технического задания (заполнение брифа), после чего я знакомлюсь с вашей сферой деятельности и брифом

• Что Вы получаете в итоге

После утверждения дизайна я предоставляю Вам все необходимые исходные файлы в векторном и растровых форматах (eps, pdf, png, ai, jpg). Векторные файлы – необходимы для печати в типографии или редактирования. А растровые файлы – для просмотра или использования на веб-сайтах или соц. сетях

БРИФ:

• Название

(Какое текстовое содержание должно быть в логотипе)

• Слоган

(Подпись под логотипом описывающая род деятельности Вашей компании)

• Основные услуги компании

(Перечислите основные услуги, которые предоставляет Ваша компания)

• Стилистика логотипа

(Элитный, строгий, шуточный, детский, агрессивный, спортивный)

• Графические элементы

(Дом, машина, животное, человек)

• Примеры логотипов

(Примеры логотипов, которые нравятся. Можно не из тематической области)

• Цветовая гамма