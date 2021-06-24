Перерисовать игровое поле

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен5 заявок534 просмотра

Есть фотографии с разных ракурсов, надо перерисовать в вектор для последующей печати, с возможностью редактировать надписи.(если какие то надписи не видны, то оставить плашки, потом сам допишу)

4 года назад
VolkOFF_new
Иван 
34 года
17 лет в сервисе
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4 месяца назад

Выбранный исполнитель

klcp9dj_w_wl23d3
Роман 
24 года
4 года в сервисе
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18 часов назад
4 года назад
$15
2 дня
Escrow
Был на связи все время, показывал процесс работы
Требователен к качеству выполняемой работы.

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4 года назад
1 отзыв
4 года назад
klcp9dj_w_wl23d3
Роман 
24 года
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Был
18 часов назад
4 года назад