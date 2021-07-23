Нужен дизайн паттернов калейдоскопа

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен5 заявок505 просмотров

Пример того как должно быть, прикрепил к заданию.

Должно быть в таком же стиле, но с другими элементами дизайна (другие жуки, парфюмы и т.д.). 

4 года назад
WSPItaly
Роман 
43 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

AZLAN632
Злата 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
$12
7 дней
Escrow
Работа проделана отлично - всё по ТЗ и вовремя. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Андрей
 
40 лет
4 года в сервисе
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4 года назад
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AZLAN632
Злата 
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Дарья
 
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