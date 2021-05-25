Оформление ВК и Инстаграм

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Завершен3 заявки318 просмотров

Доброе всем время суток. Нужно сделать картинки для оформления в vk и в инстаграмме для сити фермы, занимающейся выращиванием микрозелени.

Логотип. Варианты, предложенные другими фрилансерами. Фотографии микрозелени

по ссылке https://disk.yandex.ru/d/UKU9sXGrlSAuoQ.

Нравится стиль, как в прикреплённом файле и идеи значков как в папке Оформление 1. Хорошо бы сделать микс (стиль из одного места, идеи значков из другого. новые варианты также приветствуются)

Кнопки в инстаграме должны быть простые и читаемые и выполненны в одном стиле.

Названия кнопок: Наша микрозелень, Проростки, Заказ, Рецепты, Отзывы, Сити ферма, Акции, Вопрос-ответ

Рисунки в векторе. И ещё psd и png

4 года назад
MOLK
47 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

kalsefer
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$20
6 дней
Escrow
Сергей, как и в предыдущем заказе справился на отлично. Спасибо. Был терпелив, вежлив, что в этот раз было особенно важно, тк придирался я сильно и без расшаркиваний. Всем рекомендую.
Работаем во второй раз , мое впечатление не изменилось!: Надежный, вежливый и профессиональный заказчик. Адекватные требования, оперативная коммуникация, никаких претензий. Рекомендую к сотрудничеству!!!

Заявки фрилансеров

Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
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3 дня назад
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kalsefer
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7 лет в сервисе
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Елена
 
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4 года назад
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