Нужно нарисовать иллюстрации для оформления интерьера ночного клуба «Цех». Описание концепции заведения. Цех — это ночной клуб в городе Колпино. История города тесно связана с Ижорским заводом, тяжелой промышленностью. Многие жители работают ...
Оформление ВК и Инстаграм
Доброе всем время суток. Нужно сделать картинки для оформления в vk и в инстаграмме для сити фермы, занимающейся выращиванием микрозелени.
Логотип. Варианты, предложенные другими фрилансерами. Фотографии микрозелени
по ссылке https://disk.yandex.ru/d/UKU9sXGrlSAuoQ.
Нравится стиль, как в прикреплённом файле и идеи значков как в папке Оформление 1. Хорошо бы сделать микс (стиль из одного места, идеи значков из другого. новые варианты также приветствуются)
Кнопки в инстаграме должны быть простые и читаемые и выполненны в одном стиле.
Названия кнопок: Наша микрозелень, Проростки, Заказ, Рецепты, Отзывы, Сити ферма, Акции, Вопрос-ответ
Рисунки в векторе. И ещё psd и png
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт4 года назад
Ищу иллюстратора для реализации 5 макетов для сувенирной продукции в рисованном стиле. Тематика – городская архитектура. В Тифф, разрешение 300 точек на дюйм, по размеру в идеале А4 или А5.Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $10
Нужно сделать обложку для Ютуб ролика на основе готового psd файла, надо сделать ровно как там по стилю. Это обложка интервью, в котором будет 2 человека, их надо будет вырезать и поместить на обложку. В примере ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо сделать принт для худи для детей 10 - 15 лет. Стиль должен отражать тематику лагеря. Есть отправное ТЗ. Элементы лагеря, которые отражают основные смыслы: Рюкзак, связка веревки, гитара, робот, кросовок, ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужен персонаж для портала салонов красоты. Вероятно нужна красотка. Которую легко будет трансформировать в блондинку, брюнетку, одежду менять. Персонаж будет использоваться на некоторых страницах поиска, формы обратной связи и т.д. Понадобятся разные ...Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт4 года назад
В фентезийном стиле, блоки, персонажи, иконки, фоны Подробности кандидатам, оставляйте ТЕЛЕГРАМИллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно сделать две картинки «найди отличие» (4 отличие). На студенческую тематику, розмер 1080*1080, есть свой стильИллюстрации и Рисунки25 заявокЗакрыт4 года назад
Все, подробности в описаниеИллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо сделать красивую графику.Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт4 года назад