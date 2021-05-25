Оформление ВК и Инстаграм

Доброе всем время суток. Нужно сделать картинки для оформления в vk и в инстаграмме для сити фермы, занимающейся выращиванием микрозелени.

Логотип. Варианты, предложенные другими фрилансерами. Фотографии микрозелени

по ссылке https://disk.yandex.ru/d/UKU9sXGrlSAuoQ.

Нравится стиль, как в прикреплённом файле и идеи значков как в папке Оформление 1. Хорошо бы сделать микс (стиль из одного места, идеи значков из другого. новые варианты также приветствуются)

Кнопки в инстаграме должны быть простые и читаемые и выполненны в одном стиле.

Названия кнопок: Наша микрозелень, Проростки, Заказ, Рецепты, Отзывы, Сити ферма, Акции, Вопрос-ответ

Рисунки в векторе. И ещё psd и png