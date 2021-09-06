Нужна иллюстрация для схемы развития от новичка до профессионала. ТЗ во вложении Цена договорная.
Создание размерной таблицы для детской одежды
Необходимо сделать шаблон размерной таблицы в редактируемом формате, в котором будет указано несколько видов одежды, а именно: майка, футболка, толстовка, брюки, шорты, юбка и платье (на бретельках, с коротким рукавом, с длинным рукавом). На каждую категорию одежды должен присутствовать рисунок с габаритными стрелочками, обозначающими:
Для футболок и маек- ширина плеч, ширина груди и длина.
Для толстовок- ширина плеч, ширина груди, длина рукава и длина общая.
Для брюк и шорт- ширина талии, ширина бедер, длина общая.
Для юбок- обхват талии, обхват бедер и длину.
Для платьев- обхват груди, обхват талии, обхват бедер и длину.
Рядом с рисунком должна присутствовать пустая редактируемая табличка с размерными параметрами.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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