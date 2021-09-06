Создание размерной таблицы для детской одежды

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен1 заявка133 просмотра

Необходимо сделать шаблон размерной таблицы в редактируемом формате, в котором будет указано несколько видов одежды,  а именно: майка, футболка, толстовка, брюки, шорты, юбка и платье (на бретельках, с коротким рукавом, с длинным рукавом). На каждую категорию одежды должен присутствовать рисунок с габаритными стрелочками, обозначающими:

Для футболок и маек- ширина плеч, ширина груди и длина.

Для толстовок- ширина плеч, ширина груди, длина рукава и длина общая.

Для брюк и шорт- ширина талии, ширина бедер, длина общая.

Для юбок- обхват талии, обхват бедер и длину.

Для платьев- обхват груди, обхват талии, обхват бедер и длину.

Рядом с рисунком должна присутствовать пустая редактируемая табличка с размерными параметрами.

4 года назад
17272
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

amzbn
30 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$20
3 дня
Escrow
Все отлично! Спасибо!
Все как всегда на высоте. Отличный заказчик, четкая задача, правки по делу) Оплата моментальная!

Заявки фрилансеров

amzbn
30 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад