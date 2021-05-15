Наброски для сказочных персонажей

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Закрыт51 заявка1034 просмотра

Требуется иллюстратор для создания черно-белых скетчей/набросков, выполненных в карандаше, компьютерная графика тоже подойдёт (стиль исполнения на ваш выбор).

Нужно придумать и нарисовать несколько скетчей с изображением различных сказочных персонажей, ваша фантазия приветствуется.

Подойдут такие персонажи как феи, эльфы, русалки, милые няшные девочки, а также животные в мультяшном стиле.

Бюджет - 450 р. за каждый набросок.

4 года назад
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