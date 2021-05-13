нужно настроить белила в иллюстраторе, файлы уже есть
Красивая Инфографика
Нужна иллюстрация для схемы развития от новичка до профессионала. ТЗ во вложении
Цена договорная.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $6Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен художник, способный реализовать несколько эскизов в стиле аниме (конкретно по тайтлу Наруто), данные эскизы пойдут на тканевую печать. В дальнейшем возможно сотрудничество.Иллюстрации и Рисунки18 заявокЗакрыт4 года назад
- $7
Добрый день, необходимо нарисовать иллюстрацию на космическую тему в векторном редакторе (принт на футболоку), как показано на картинке ниже. Формат файла svg, размер 1000 на 1000. Также нужно будет слегка изменить расположение элементов ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день, Екатерина! Меня зовут Савелий. Я нахожусь в поиске художника ювелирных изделий по заданному тз. Подскажите, пожалуйста, на каких условиях вы работаете?Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно нарисовать фотообои на стену в комнате основываясь на эту идею: https://yadi.sk/i/BUNOPEuE7wz91Q т.е. должен падать кубик в воду и брызки... только без ложки этой. Кубик можно прям этот же взять И можно еще ...Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, я в поисках художника, который сможет создавать различного рода иллюстрации, предназначенных для использования в обучающих материалах для детей. Это могут быть животные, растения, различные предметы, транспорт. Детальной проработки объектов не требуется, ...Иллюстрации и Рисунки45 заявокЗакрыт4 года назад
- $5
Требуется просто срисовать исходные изображения в формате jpg в Photoshop в формат .psd (многослойный формат). Картинки мы будем сами предоставлять - картинок много. Многослойные картинки нужны для игры-разукрашки. Картинки нужно делать в соответсвии с четкими детальными ...Иллюстрации и Рисунки23 заявкиЗакрыт4 года назад
Надо разработать двух персонажей, мальчика и девочку т.е. Мне нужен будет эскиз со всех сторон Только для профи, только с портфолио СпасибоИллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт4 года назад
Доброго времени суток Нужно нарисовать 10 фонов в мультяшном стиле (только для профи) Спасибо Для тех кто в танке: Если в твоем портфолио нет работ, ...Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт4 года назад