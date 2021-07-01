Дизайнер-художник/акварельные иллюстрации/логотипы/полиграфия/баннеры
Опытный дизайнер для реализации Вашего проекта
Опыт в сфере графического дизайна более 6 лет
Универсальный художник (иллюстрация, пейзаж, портрет, графика и др. виды творчества)
- Современные презентации и инфографика любой сложности
- Запоминающиеся логотипы
- Стильная полиграфия
- Очаровательные персонажи
Не срываю сроки
Четко следую ТЗ
Всегда работаю на 101%
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Векторные иллюстрации62 просмотра
- Инфографика48 просмотров
- Паттерны для ткани/упаковки/открыток72 просмотра
- Разработка логотипа57 просмотров
- Баннер на сайт40 просмотров
- Разработка персонажа (акварель)44 просмотра
- Разработка логотипа37 просмотров
- Акварельные иллюстрации43 просмотра
- Дизайн буклета с соблюдением фирменного стиля38 просмотров
- Создание иллюстрации по фото для баннера50 просмотров
- Акварельная иллюстрация44 просмотра
- Бесшовный паттерн53 просмотра