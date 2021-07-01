Дизайнер-художник/акварельные иллюстрации/логотипы/полиграфия/баннеры

Опытный дизайнер для реализации Вашего проекта

Опыт в сфере графического дизайна более 6 лет

Универсальный художник (иллюстрация, пейзаж, портрет, графика и др. виды творчества)

- Современные презентации и инфографика любой сложности

- Запоминающиеся логотипы

- Стильная полиграфия

- Очаровательные персонажи

Не срываю сроки

Четко следую ТЗ

Всегда работаю на 101%