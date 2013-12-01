Качество, юмор и адекватность, умноженные на талант, могут многое.
- Поехали:
- Рисую иллюстрации для книг, блогов и статей.
- Создаю наброски, концепт-арты персонажей, окружения. Это может быть вектор, растр или пиксельная графика.
- Обожаю рисовать что-то светлое, весёлое, вызывающее и передающее эмоции.
- Верстаю календари, визитки, ежедневники, открытки, зачастую это комплексная работа, от эскиза до передачи в полиграфию.
- Создание иконок для меня очень медитативный процесс, могу, умею, практикую.
- На данный момент работаю с группой тестировщиков, выполняю оформление вебинаров, блогов, газет и сайтов. Создаю и подготавливаю для них различную полиграфическую продукцию.
- Есть опыт руководящей работы над штатом из 10 художников, совместно рисовали для довольно большой книги с 1500+ иллюстрациями.
- Причастна к игровой индустрии, рисование и кастомизация персонажей, оружия, интерактивного окружения. Оружие в последствии анимировалось и озвучивалось моими же руками.
- Я только "за" адекватную критику, зачастую она позволяет достигнуть лучших результатов.
- Дешево, качественно и быстро -- это не ко мне.
- Если коротко о работе:
- Иллюстрации;
- Создание персонажей/окружения;
- Растр, пиксельная графика, вектор;
- Баннеры;
- Логотипы;
- Визитки;
- GIF-анимация;
- Иконки.
- Четкое и по возможности детальное ТЗ;
- Адекватность
Условия работы:
2. Количество вариантов оговаривается при постановке задачи, из чего и складываются цена и сроки.
3. Выбираемый вариант, совершенствуется, с учётом всех ваших правок и пожеланий.
4. Если с вами я работаю первый раз, то предоплата точно нужна, сумма обычно составляет 1/3 стоимости заказа.
5. Еще ни один заказчик не уходил недовольным, зато сарафанное радио не дает заскучать =)
Контакты:
Telegram: dementia_vikko
Skype: Dementia_vikko
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Сертификат7 просмотров
- Сундук13 просмотров
- Этикетки гелей для душа и шампуней20 просмотров
- Векторные коты для YouTube канала17 просмотров
- Тематические коллекционные открытки16 просмотров
- Логотип и визитка9 просмотров
- Работа с косплеерами13 просмотров
- Флэт80 просмотров
- Логотип для сайта короративных подарков5 просмотров
- Иконки и иллюстрации в изометрии48 просмотров
- Логотип для сайта по тестированию ПО7 просмотров
- Макеты для гравировки, тиснения и шелкографии9 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
7 лет назад
Виктория понимает все пожелания с полуслова, было очень приятно работать с этим исполнителем. Если хотите крутого персонажа для своего сайта - обращайтесь!
Ответный отзыв
Мне нравится работать с людьми, которые четко ставят задачу и в процессе рождения персонажа вносят качественные правки, Дмитрий как раз один из них. Оперативно отвечал на вопросы, предлагал интересные решения при рисовке персонажа, без задержек оплатил всю работу. Отличный заказчик, четкое ТЗ и как итог - качественный персонаж, настоятельно советую к сотрудничеству.
$50
10 баллов
9 лет назад
Качество работ, скорость работы, общение с заказчиком - всё на высоте. Работа над задачей прошла идеально. Еще раз спасибо.
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с Максимом, адекватность, оперативность оплаты и быстрые ответы, на все интересующие вопросы. По моим меркам все прошло идеально, плюс узнала много нового о строительном оборудовании. Крайне советую. Еще раз спасибо!
$10
10 баллов
10 лет назад
Очень понравилось работа Виктории, все работа была сделана быстро и качественно
Ответный отзыв
Работа оплачена в срок, было приятно сотрудничать.
$25
10 баллов
10 лет назад
Доволен сотрудничеством!
Ответный отзыв
Четкое описание задачи, оплата в срок, рекомендую!
$5
10 баллов
10 лет назад
Отличный дизайнер, сделал все быстро и качественно!
Ответный отзыв
Было очень приятно работать с Антоном, четко поставленное задание, выполнение которого прошло на позитиве и взаимопонимании, рекомендую!
Иллюстрации и Рисунки
7 отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#104
Дизайн продукции
1 отзыв
$999.99/час
от $25от 1 дня
#131
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$10/час
от $6от 1 дня
#369