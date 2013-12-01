Качество, юмор и адекватность, умноженные на талант, могут многое.

Поехали: Рисую иллюстрации для книг, блогов и статей.

Создаю наброски, концепт-арты персонажей, окружения. Это может быть вектор, растр или пиксельная графика.

Обожаю рисовать что-то светлое, весёлое, вызывающее и передающее эмоции.

Верстаю календари, визитки, ежедневники, открытки, зачастую это комплексная работа, от эскиза до передачи в полиграфию.

Создание иконок для меня очень медитативный процесс, могу, умею, практикую.

На данный момент работаю с группой тестировщиков, выполняю оформление вебинаров, блогов, газет и сайтов. Создаю и подготавливаю для них различную полиграфическую продукцию.

Есть опыт руководящей работы над штатом из 10 художников, совместно рисовали для довольно большой книги с 1500+ иллюстрациями.

Причастна к игровой индустрии, рисование и кастомизация персонажей, оружия, интерактивного окружения. Оружие в последствии анимировалось и озвучивалось моими же руками.

Я только "за" адекватную критику, зачастую она позволяет достигнуть лучших результатов.

Дешево, качественно и быстро -- это не ко мне.

На веблансере у меня не так много отзывов по одной простой причине, я работаю с клиентами годами, заказом может стать какая-то мелочь, но в итоге всё перерастрает в продолжительные деловые отношения длящиеся годами.

Если коротко о работе: Иллюстрации;

Создание персонажей/окружения;

Растр, пиксельная графика, вектор;

Баннеры;

Логотипы;

Визитки;

GIF-анимация;

Иконки.

Что требуется от вас:

Четкое и по возможности детальное ТЗ;

Адекватность Условия работы:

﻿1. Постановка ТЗ заказчиком.

﻿﻿2. Количество вариантов оговаривается при постановке задачи, из чего и складываются цена и сроки.

﻿﻿3. Выбираемый вариант, совершенствуется, с учётом всех ваших правок и пожеланий.

﻿﻿4. Если с вами я работаю первый раз, то предоплата точно нужна, сумма обычно составляет 1/3 стоимости заказа.

﻿5. Еще ни один заказчик не уходил недовольным, зато сарафанное радио не дает заскучать =)

﻿Контакты:

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﻿Skype: Dementia_vikko