Dementia_vikko

Виктория Dementia_vikko

 
34 годаРоссия/Степногорск
11 лет на фриланс-бирже
Была
2 месяца назад
Качество, юмор и адекватность, умноженные на талант, могут многое.
    Поехали:
  • Рисую иллюстрации для книг, блогов и статей.
  • Создаю наброски, концепт-арты персонажей, окружения. Это может быть вектор, растр или пиксельная графика.
  • Обожаю рисовать что-то светлое, весёлое, вызывающее и передающее эмоции.
  • Верстаю календари, визитки, ежедневники, открытки, зачастую это комплексная работа, от эскиза до передачи в полиграфию.
  • Создание иконок для меня очень медитативный процесс, могу, умею, практикую.
  • На данный момент работаю с группой тестировщиков, выполняю оформление вебинаров, блогов, газет и сайтов. Создаю и подготавливаю для них различную полиграфическую продукцию.
  • Есть опыт руководящей работы над штатом из 10 художников, совместно рисовали для довольно большой книги с 1500+ иллюстрациями.
  • Причастна к игровой индустрии, рисование и кастомизация персонажей, оружия, интерактивного окружения. Оружие в последствии анимировалось и озвучивалось моими же руками.
  • Я только "за" адекватную критику, зачастую она позволяет достигнуть лучших результатов.
  • Дешево, качественно и быстро -- это не ко мне.
На веблансере у меня не так много отзывов по одной простой причине, я работаю с клиентами годами, заказом может стать какая-то мелочь, но в итоге всё перерастрает в продолжительные деловые отношения длящиеся годами.

    Если коротко о работе:

  • Иллюстрации;
  • Создание персонажей/окружения;
  • Растр, пиксельная графика, вектор;
  • Баннеры;
  • Логотипы;
  • Визитки;
  • GIF-анимация;
  • Иконки.

Что требуется от вас:

  • Четкое и по возможности детальное ТЗ;
  • Адекватность

    Условия работы:

﻿﻿1. Постановка ТЗ заказчиком.

﻿﻿2. Количество вариантов оговаривается при постановке задачи, из чего и складываются цена и сроки.

﻿﻿3. Выбираемый вариант, совершенствуется, с учётом всех ваших правок и пожеланий.

﻿﻿4. Если с вами я работаю первый раз, то предоплата точно нужна, сумма обычно составляет 1/3 стоимости заказа.

﻿5. Еще ни один заказчик не уходил недовольным, зато сарафанное радио не дает заскучать =)

﻿Контакты:

Telegram: ﻿dementia_vikko

﻿Skype: Dementia_vikko

Концепт-арт
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Отзывы заказчиков
Iphone5s
Дмитрий 
35 летЛатвия
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Нарисовать фирменного персонажа для веб-сайта (2д иллюстрация)
Виктория понимает все пожелания с полуслова, было очень приятно работать с этим исполнителем. Если хотите крутого персонажа для своего сайта - обращайтесь!
Мне нравится работать с людьми, которые четко ставят задачу и в процессе рождения персонажа вносят качественные правки, Дмитрий как раз один из них. Оперативно отвечал на вопросы, предлагал интересные решения при рисовке персонажа, без задержек оплатил всю работу. Отличный заказчик, четкое ТЗ и как итог - качественный персонаж, настоятельно советую к сотрудничеству.
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machinegun
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Реклама с аниме персонажами
Качество работ, скорость работы, общение с заказчиком - всё на высоте. Работа над задачей прошла идеально. Еще раз спасибо.
Очень понравилось работать с Максимом, адекватность, оперативность оплаты и быстрые ответы, на все интересующие вопросы. По моим меркам все прошло идеально, плюс узнала много нового о строительном оборудовании. Крайне советую. Еще раз спасибо!
Ответный отзыв
Nikky12
Низами 
30 летАзербайджан
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Требуются художники
Очень понравилось работа Виктории, все работа была сделана быстро и качественно
Работа оплачена в срок, было приятно сотрудничать.
Ответный отзыв
paytrend
Антон 
35 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Нарисовать логотип
Доволен сотрудничеством!
Четкое описание задачи, оплата в срок, рекомендую!
Ответный отзыв
paytrend
Антон 
35 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Нарисовать "Штамп"
Отличный дизайнер, сделал все быстро и качественно!
Было очень приятно работать с Антоном, четко поставленное задание, выполнение которого прошло на позитиве и взаимопонимании, рекомендую!
Ответный отзыв
Иллюстрации и Рисунки
7 отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#104
Дизайн продукции
1 отзыв
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