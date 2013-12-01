Нарисовать "Штамп"

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Завершен17 заявок297 просмотров

Необходимо в PNG, нарисовать в стиле штампа, например: http://i019.radikal.ru/0806/29/c53528e58a3e.png

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11 лет назад
paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Dementia_vikko
Виктория 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
19 дней назад
11 лет назад
$5
1 день
Отличный дизайнер, сделал все быстро и качественно!
Было очень приятно работать с Антоном, четко поставленное задание, выполнение которого прошло на позитиве и взаимопонимании, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Dementia_vikko
Виктория 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
19 дней назад
11 лет назад

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