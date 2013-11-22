Заказ рисунков

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Закрыт18 заявок405 просмотров

Задача: нарисовать несколько животных в карикатурно-шаржевом стиле: например: барсук предлагающий туалетную бумагу, заяц, спящий прислонившись к дереву и т.п.

11 лет назад
shar1968
57 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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