Нарисовать несколько графических схем

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен9 заявок204 просмотра

Нарисовать 8 не сложных графических схем согласно прикрепленного файла TZ.

Срок выполнения до 25.11.2013г включительно

11 лет назад
4rmotion
Андрей 
44 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

bobrov81
Наталья 
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$50
3 дня
Как всегда было комфортно и приятно работать,задание выполнено четко в срок.
Четкое задание, быстрая оплата. Спасибо!Рекомендую!

Заявки фрилансеров

bobrov81
Наталья 
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад