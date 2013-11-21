Нарисовать несколько иллюстраций

Представляю ВЕБ-студию, наш дизайнер не справляется с объемом работ, исходя из этого: требуется дизайнер для создания аватарок/меню (в том числе постоянно открытого) ВК, аватарок ОД, оформления Twittera (полностью), оформления FB (полностью, аватар, шапка, фон ...