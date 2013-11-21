В каталоге продукции http://sirca.ru/files/sirca2009-catalog.pdf нужно на последнем листе заменить реквизиты и лого, нарисовать и заменить схему проезда
Нарисовать несколько иллюстраций
Требуется нарисовать несколько иллюстраций для размещение на баннерах
Возможные темы: Бесплатное любительское рыболовство, введение школьной формы,ограничение чиновников в роскоши
Для этого требуется профессиональный художник, желательно с высшим ХУДОЖЕСТВЕННЫМ образованием
Заявки фрилансеров
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