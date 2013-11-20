Нарисовать схему. Инфографика

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт4 заявки229 просмотров

Требуется нарисовать схему, аналогичную примеру.

- Иконки и стиль не обязательно делать как в примере, можете предложить свои, предварительно утвердив.

- Схема размером 800*350px

- Готовый файл должен быть в PSD формате, все стрелки и иконки в слоях.

- Все текстовые слои должны быть редактируемыми и читаемыми при 100% увеличении. Фон белый.

Срок 1 день, оплата в WMR после проверки задания.

Просьба прилагать примеры к заявке и не писать в личку.

11 лет назад
Neoncobra
Артур 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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