Нарисовать схему. Инфографика

Требуется нарисовать схему, аналогичную примеру.

- Иконки и стиль не обязательно делать как в примере, можете предложить свои, предварительно утвердив.

- Схема размером 800*350px

- Готовый файл должен быть в PSD формате, все стрелки и иконки в слоях.

- Все текстовые слои должны быть редактируемыми и читаемыми при 100% увеличении. Фон белый.

Срок 1 день, оплата в WMR после проверки задания.

Просьба прилагать примеры к заявке и не писать в личку.