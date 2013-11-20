Задача: нарисовать 3 картинки, которые будут в дальнейшем будут использоваться в фоне интернет-магазина. Тематика рисунков: 1. Общая. 2. Новый год. 3. Скидки, распродажа. Тематика интернет-магазина: consumer electronics. ...
Нарисовать схему. Инфографика
Требуется нарисовать схему, аналогичную примеру.
- Иконки и стиль не обязательно делать как в примере, можете предложить свои, предварительно утвердив.
- Схема размером 800*350px
- Готовый файл должен быть в PSD формате, все стрелки и иконки в слоях.
- Все текстовые слои должны быть редактируемыми и читаемыми при 100% увеличении. Фон белый.
Срок 1 день, оплата в WMR после проверки задания.
Просьба прилагать примеры к заявке и не писать в личку.
Заявки фрилансеров
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