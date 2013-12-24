Презентация в power point

Нужно нарисовать схему проезда, которая будет выглядеть как брат-близнец с прилагаемой (расположены будут на одной странице). Исходник от схемы будет предоставлен, чтобы не надо было перерисовывать стрелочки, плашку под адрес. Элементы, ...