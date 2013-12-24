Бриф в прикрепленном файле. Необходимо учитывать что потом этот персонаж будет использоваться в дизайне сайта, флеш роликах, фирменном стиле и тд. Обязательно пишите свою цену.
Презентация в power point
Сделать презентацию в power point к курсовой работе.
Курсовая работа в приложении.
Срок 22 ноября до 15.00
Количество слайдов - 12
В методичке на 36 и 106 странице, написано про презентацию
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