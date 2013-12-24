Презентация в power point

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен6 заявок281 просмотр

Сделать презентацию в power point к курсовой работе.

Курсовая работа в приложении.

Срок 22 ноября до 15.00

Количество слайдов - 12

В методичке на 36 и 106 странице, написано про презентацию

11 лет назад
natbakar42
Наталья 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

MarryVar
Мария 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
11 лет назад
$15
1 день
Выполнила презентацию отлично! Спасибо за работу.
Хороший заказчик,мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

MarryVar
Мария 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
11 лет назад

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