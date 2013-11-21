Нарисовать подпись для графики в группе ВК

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен1 заявка173 просмотра

Есть группа, для придания уникальности контенту нужна подпись(чтобы при склейке исходной картинки и созданной подписи получалась картинка с логотипом и подписью группы.

Подробнее объясню в скайпе.

11 лет назад
shiftstrider
Роман 
33 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

my_reg
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$20
3 дня
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my_reg
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад