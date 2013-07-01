Близна Алексей Викторович
Тел.: +38097-656-55-66
E-mail: [email protected]
Skype: my_reg
Telegram: +38097-656-55-66
Viber: +38097-656-55-66
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Основное направление: дизайн, верстка, разработка логотипов, фирменного стиля, элементов защиты документов, и.т.д
Дополнительное: рефераты, курсовые, дипломы, рерайт, копирайт, написание статей, наполнение сайтов, и.т.д
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В целях защиты и безопасности работаю исключительно по предоплате
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Графические и издательские системы
Свободно владею программами: CorelDraw, Adobe Photoshop, Adobe PageMaker; Adobe InDesign
Владею на уровне опытного пользователя программами: CorelDraw, Photoshop, Adobe Illustrator
Владею следующими продуктами на уровне опытного пользователя: Microsoft Office 97, 2000, 2003, Xp, Vista, Seven.
Подбор, комплектация и настройка компьютера, инсталляция программ,
Операционные системы: Windows 3.11, Windows 9x, Windows 2000, XP, Vista, Seven
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Персональные качества: Коммуникабельность, быстрая обучаемость, отсутствие вредных привычек.
Сферы интересов (увлечения): Туризм, рыбалка, рисование, роспись по дереву.
Дополнительные сведения: Подготовка проектно-технической документации. Контакты с поставщиками монтажного и компьютерного оборудования.
Знание иностранных языков: Английский базовый.
Владение компьютером: На уровне системного администратора:
Администрирование серверов уровня предприятия, разработка безопасности внутренней сети.
Опыт прокладки, компьютерных сетей «с нуля».
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ПРОЦЕСС СОТРУДНИЧЕСТВА
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(Дипломы, Курсовые, рефераты)
Проекты менее трёх недель, без методички, включает :
План, Содержание, Чертёж (1шт), Расчёт.
* Самый минимальный набор.
Портфолио
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