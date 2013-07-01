my_reg

Алексей my_reg

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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Близна Алексей Викторович

Тел.: +38097-656-55-66

E-mail: [email protected]

Skype: my_reg

Telegram: +38097-656-55-66

Viber: +38097-656-55-66

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Основное направление: дизайн, верстка, разработка логотипов, фирменного стиля, элементов защиты документов, и.т.д

Дополнительное: рефераты, курсовые, дипломы, рерайт, копирайт, написание статей, наполнение сайтов, и.т.д

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В целях защиты и безопасности работаю исключительно по предоплате

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Графические и издательские системы

Свободно владею программами: CorelDraw, Adobe Photoshop, Adobe PageMaker; Adobe InDesign

Владею на уровне опытного пользователя программами: CorelDraw, Photoshop, Adobe Illustrator

Владею следующими продуктами на уровне опытного пользователя: Microsoft Office 97, 2000, 2003, Xp, Vista, Seven.

Подбор, комплектация и настройка компьютера, инсталляция программ,

Операционные системы: Windows 3.11, Windows 9x, Windows 2000, XP, Vista, Seven

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Персональные качества: Коммуникабельность, быстрая обучаемость, отсутствие вредных привычек.

Сферы интересов (увлечения): Туризм, рыбалка, рисование, роспись по дереву.

Дополнительные сведения: Подготовка проектно-технической документации. Контакты с поставщиками монтажного и компьютерного оборудования.

Знание иностранных языков: Английский базовый.

Владение компьютером: На уровне системного администратора:

Администрирование серверов уровня предприятия, разработка безопасности внутренней сети.

Опыт прокладки, компьютерных сетей «с нуля».

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ПРОЦЕСС СОТРУДНИЧЕСТВА

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(Дипломы, Курсовые, рефераты)

Проекты менее трёх недель, без методички, включает :

План, Содержание, Чертёж (1шт), Расчёт.

* Самый минимальный набор.

http://www.art-card.chat.ru/

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Отзывы заказчиков

vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)
$2
9 баллов
7 лет назад
Ресайз логотипа (psd)
Советую обращаться! Только задание ставьте с подробный описанием, что бы было понятно что делать и что хотите получить на финише. Остался доволен!
Четко поставленная задача, оплата в срок. Рекомендую!!!!
Ответный отзыв
krolik86
Максим 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
2 балла
7 лет назад
Нужен логотип для Интернет магазина.
Я создал заказ, указал срок 1 день (нужно было очень срочно) Он сказал что готов преступить к работе сразу после предоплаты и что выполнит заказа уже к вечеру. Я перевел ему 1500 рублей, сразу после этого он перестал выходить на связь. Появился к концу дня, и попросил перенести срок на утро, я пошел ему на встречу! Но, на следующее утро на связь он опять не выходил, в итоге прошло уже 3 дня, а он ничего не сделал и опять пишет что у него были проблемы и прочее и просит перенести срок на 2 часа дня, больше ждать его я не могу, работа не выполнена, хотя я 3 раза шел ему на встречу. Я был вынужден отдать заказ другому исполнителю, так как сроки он нарушил очень сильно, и подвел меня очень сильно, а деньги он теперь возвращать не хочет, по причине что у него их нет!
vasil_novikov90
Василий 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва
$9
8 баллов
7 лет назад
Самый обычный дизайн визитки на CorelDraw
CorelDRAW
К сожалению, такое чувство, что Алексей вовсе не дизайнер. Задача была сделать простенький дизайн визитки. Алексей выполнил настолько просто и некрасиво, что такое впечатление складывается, как будто это его первый эксперимент в сфере дизайна. Готов доказать свои слова работами, которые он выполнил и скинул мне. Я заплатил предоплату 50%. Остальную часть не собираюсь скидывать за его работу
Atavisma
62 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$3
10 баллов
8 лет назад
Вот логотипчик в png, а надо перевести как просят.
WordPress
Мгновенно всё ))))
Все отлично очень доволен. Работа сделана оплата в срок. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
vbogd
Вадим 
47 лет
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Снять защиту с PDF и отредактировать колонтитул
Алексей молодец, сделал все качественно, быстро - лучшие рекомендации!
Все отлично очень доволен. Работа сделана оплата в срок. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
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23 отзыва(-1)
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от 1 дня
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