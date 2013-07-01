Я создал заказ, указал срок 1 день (нужно было очень срочно) Он сказал что готов преступить к работе сразу после предоплаты и что выполнит заказа уже к вечеру. Я перевел ему 1500 рублей, сразу после этого он перестал выходить на связь. Появился к концу дня, и попросил перенести срок на утро, я пошел ему на встречу! Но, на следующее утро на связь он опять не выходил, в итоге прошло уже 3 дня, а он ничего не сделал и опять пишет что у него были проблемы и прочее и просит перенести срок на 2 часа дня, больше ждать его я не могу, работа не выполнена, хотя я 3 раза шел ему на встречу. Я был вынужден отдать заказ другому исполнителю, так как сроки он нарушил очень сильно, и подвел меня очень сильно, а деньги он теперь возвращать не хочет, по причине что у него их нет!