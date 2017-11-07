Самый обычный дизайн визитки на CorelDraw

$9
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт6 заявок205 просмотров

Необходимо сделать дизайн визитки на CorelDraw, чтобы передать в печать

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CorelDRAW
8 лет назад
vasil_novikov90
Василий 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

my_reg
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$9
1 день
К сожалению, такое чувство, что Алексей вовсе не дизайнер. Задача была сделать простенький дизайн визитки. Алексей выполнил настолько просто и некрасиво, что такое впечатление складывается, как будто это его первый эксперимент в сфере дизайна. Готов доказать свои слова работами, которые он выполнил и скинул мне. Я заплатил предоплату 50%. Остальную часть не собираюсь скидывать за его работу

Заявки фрилансеров

my_reg
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад