Самый обычный дизайн визитки на CorelDraw

К сожалению, такое чувство, что Алексей вовсе не дизайнер. Задача была сделать простенький дизайн визитки. Алексей выполнил настолько просто и некрасиво, что такое впечатление складывается, как будто это его первый эксперимент в сфере дизайна. Готов доказать свои слова работами, которые он выполнил и скинул мне. Я заплатил предоплату 50%. Остальную часть не собираюсь скидывать за его работу