Дизайн евро-буклета и верстка для печати. Есть логотип.

Нужно создать евро-буклет про гидролаты.

На первой странице логотип, название и персонаж, внутри буклета фото с описанием гидролатов, ориентировочно 15 штук (число может измениться). Текстs и картинки для гидролатов дам. Есть интересный персонаж с этикетки, его необходимо будет перенести на буклет. С этим персонажем есть этикетки в формате AI, tiff. На последней странице таблица с подбором гидролатов, персонаж и наши контакты.

Идея - магия живой воды, целительная сила растений, природная косметика, Алтай. Все это должно найти отражение в буклете.

Это должно вас вдохновлять.