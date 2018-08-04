Дизайн евро-буклета и верстка для печати. Есть логотип.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен17 заявок267 просмотров

Нужно создать евро-буклет про гидролаты.

На первой странице логотип, название и персонаж, внутри буклета фото с описанием гидролатов,  ориентировочно 15 штук (число может измениться). Текстs и картинки для гидролатов дам. Есть интересный персонаж с этикетки, его необходимо будет перенести на буклет. С этим  персонажем есть этикетки  в формате AI, tiff.  На последней странице таблица с подбором гидролатов, персонаж и наши контакты.

Идея - магия живой воды, целительная сила растений, природная косметика, Алтай.  Все это должно найти отражение в буклете.

Это должно вас вдохновлять.

8 лет назад
urusvatye
Светлана 
57 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

lenaaltunina
Елена 
46 лет
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$30
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик. Пять баллов по постановке задачи, работе и оплате. Мне было приятно работать со Светланой. Спасибо!

Заявки фрилансеров

lenaaltunina
Елена 
46 лет
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад

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