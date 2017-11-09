Дизайн и верстка бизнес плана

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен3 заявки189 просмотров

Дизайн и верстка White Paper https://drive.google.com/file/d/0BzQEkIMgvcJ_VEt1elczbnZmSk0/view 

срок 3 дня. 

8 лет назад
gavrilovworks
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

himrina
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$230
3 дня
Результаты превзошли ожидания на все 100%, все сделано в лучшем виде и в срок! Однозначно рекомендую
Было приятно работать над заказом. Только положительные эмоции. Стилистика была сразу утверждена и процесс пошел. Благодарю а приятное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

himrina
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад

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