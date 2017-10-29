Дизайн промостойки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт6 заявок118 просмотров

Нужно разработать проект по созданию  промостойки для маникюрногосалона. В проекте должен быть общий вид промостойки, вид с боку, сзади, цветовое решение

8 лет назад
guest_15095264060876
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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