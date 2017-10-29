Крупнейший в мире производитель киберспортивных кресел DXRacer объявляет конкурс на создание цветовой схемы кресла для модели DXRacer-Russia. Бренд DXRacer известен по всему миру: начиная с Северной Америки и Европы и заканчивая тихоокеанскими островами. ...
Дизайн промостойки
Нужно разработать проект по созданию промостойки для маникюрногосалона. В проекте должен быть общий вид промостойки, вид с боку, сзади, цветовое решение
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