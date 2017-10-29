Нужен прессволл

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт5 заявок154 просмотра

здравствуйте.

нужен дизайн для прессволл для свадьбы, стиль можно посмотреть по пригласительному, который прикреплен

желающие присылайте примерные варианты в ЛС.

возможные теги: 

Артем, Елена, деньрожденьясемьи, любовь, спасибомама, спасибомамапапа, кольца, Арзамасцевы, ааа+ева, рисунок 2-х колец и т.п.

8 лет назад
FerrisBuller
Артем 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад

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