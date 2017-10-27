Нужен дизайнер мягкой игрушки

Нужен классный дизайнер мягкой игрушки. Мы ищем талант, который сможет создавать для нас персонажей с душой, харизмой и характером.

Первый этап работы эскизный (формат на выбор дизайнера, хоть обычный эскиз на бумаге), второй этап – дизайнер должен сделать выкройку и изготовить контрольный образец. Соискатель должен разбираться в современных материалах и тенденциях.

Прекрасно понимаю, как много здесь отличных иллюстраторов. Прошу не тратьте ваше и наше время – нужно полное соответствие описанным навыкам.

Заранее спасибо!