Сделать дизайн резюме

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт12 заявок362 просмотра

Печатная версия резюме. 20 примеров. На их основе нужно отрисовать 20 новых дизайнов.

В заявке, пожалуйста, указывайте сумму и сроки за всю работу.

8 лет назад
bigroll
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

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