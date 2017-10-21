Нужно СРОЧНО сделать макет прессвола по аналогии с имеющимся. В течение 20-30 мин
Сохранить элементы без фона в формате png
Мне необходимо из всех этих файлов сохранить элементы в формате png без фона (обведены красным):
1) http://joxi.ru/krD0ga8U05vwvr
2) http://joxi.ru/ZrJ0BxNU1ZpZg2
3) http://joxi.ru/1A5aLEyIKENE9A
4) http://joxi.ru/52aZXW8TGxOdnA
Ссылки на исходные файлы оставлю в личной переписке.
Назовите стоимость и сделаете ли сегодня эту работу. Оплата на PayPal.
Заявки фрилансеров
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