Сохранить элементы без фона в формате png

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт6 заявок166 просмотров

Мне необходимо из всех этих файлов сохранить элементы в формате png без фона (обведены красным):

1) http://joxi.ru/krD0ga8U05vwvr

2) http://joxi.ru/ZrJ0BxNU1ZpZg2

3) http://joxi.ru/1A5aLEyIKENE9A

4) http://joxi.ru/52aZXW8TGxOdnA

Ссылки на исходные файлы оставлю в личной переписке.

Назовите стоимость и сделаете ли сегодня эту работу. Оплата на PayPal.

8 лет назад
Rey25
34 года
11 лет в сервисе
Была
2 года назад

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