Нужно разработать дизайн наклеек на авто.
Разработка дизайна упаковки
Техзадание прилагается в отдельном файле.
Заявки фрилансеров
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