Визитки для салона красоты

Заказчиком не была внесена предоплата, о чём он вспомнил только после написания отзыва, но переводить её до сих пор не спешит, по не понятным причинам. Мной в общей сложности было разработано более 15 вариантов визиток, я без разговоров вносила все правки, дорабатывала существующие варианты. Изначально была поставлена задача сделать визитки в стиле интерьера помещения, чтобы "у человека возникало ощущение присутствия", были использованы цвета, формы, акценты, взятые именно с фотографий помещения. Я считаю, что выполнила поставленную задачу. Мы "играли цветами и текстурами" очень долго, но всё не то, единственной претензией заказчика была фраза: "слишком сыро, слишком просто, нет ощущения завершённости". По истечении месяца заказчик оставил мне отзыв, который я считаю не справедливым, как минимум по двум причинам: предоплата так и не была внесена (я работала месяц бесплатно, внося бесконечные правки), я ни разу не отказывалась от внесения правок, всегда была на связи и старалась реагировать на замечания и предложения максимально оперативно. После того, как я обратилась к заказчику с гневным письмом, в котором выразила негодование по поводу отзыва, он сказал, что не отказывается от сотрудничества, что деньги не проблема и если я сделаю новые варианты оперативно, то будем работать и отзыв он исправит. Я сделала два новых варианта за сутки, о чём оповестила заказчика с просьбой всё-таки выслать мне предоплату, но ответа так и не получила, жду уже несколько дней и, видимо, не дождусь. Вывод: уважаемые фрилансеры, не связывайтесь с заказчиками, у которых работа над одним проектом ведётся месяцами с разными исполнителями, но так и не приходит к логическому завершению. Наверное, это означает, что человек просто сам не знает чего хочет и Вы вряд ли станете тем, кто спокойно угадает его желания, не потратив при этом кучу времени и получив оплату за свои труды. Но кто знает... Я не исключаю того, что Родион хороший человек и заказчик, возможно кому-то комфортно с ним работать. Но мне не повезло, я осталась без денег, с очень неоднозначным и однозначно не справедливым отзывом, потратила много времени и в итоге получила игнор и весьма неприятный осадок от работы с этим человеком, увы. Уважаемый Родион, прекратите игнорировать меня, заплатите мне предоплату, получите ещё два варианта своих визиток и либо мы расходимся, либо Вы оплачиваете проект и получаете исходники.