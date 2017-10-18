Средство против храпа

Сайт http://life-battery.ru/ надо перерисовать коробочки и баночки... т.е. разработать по каждой программе этикетку (ничего сверх изобретать не нужно, просто скомпоновать из того, что есть) - лого, название, общий лого, название препарата, краткое описаниеих 6 шт, ...