Средство против храпа

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Завершен2 заявки122 просмотра

Упаковка для моего товара, средство против храпа.

8 лет назад
Vladm21
37 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
13 часов назад
8 лет назад
$60
1 день
Спасибо Анне за хорошую работу! Заказ выполнен очень качественно, профессионально и в оговоренный срок.
Спасибо большое Владимиру, за возможность поработать по проекту. От сотрудничества остались исключительно положительные впечатления. Владимир вежливый и порядочный заказчик. Задание было понятным, оплата вовремя и в полном объеме. Рада нашему сотрудничеству и с удовольствие выполню новые заказы. Мои наилучшие рекомендации!

Заявки фрилансеров

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
13 часов назад
8 лет назад
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