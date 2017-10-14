Разработка упаковки для яблочных чипсов

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт17 заявок777 просмотров

Необходимо сделать логотип для нашей новой компании. 

Меня интересует сколько будет стоить разработка нескольких линеек упаковок под одним брендом: 

- разработка логотипа

- линейка упаковок для сушеных фруктов ( 5 видов)

- печать упаковки, стоимость и срок изготовления

Данная упаковка должна быть в виде подушечек. Примеры прикрепила в этом письме в виде ссылки.

https://goo.gl/images/2tucdu

Сколько будет стоить данный вид работы и сколько займет по времени? 

8 лет назад
stacykene
28 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров