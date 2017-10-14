Разработка упаковки для яблочных чипсов

Необходимо сделать логотип для нашей новой компании.

Меня интересует сколько будет стоить разработка нескольких линеек упаковок под одним брендом:

- разработка логотипа

- линейка упаковок для сушеных фруктов ( 5 видов)

- печать упаковки, стоимость и срок изготовления

Данная упаковка должна быть в виде подушечек. Примеры прикрепила в этом письме в виде ссылки.

https://goo.gl/images/2tucdu

Сколько будет стоить данный вид работы и сколько займет по времени?