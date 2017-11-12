Сделать такой же дизайн наклейки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен17 заявок267 просмотров

На фото дизайн, который нужно будет перерисовать в psd файл слоями ( с Гуглом наклейка)

Самое главное очень дешево.

8 лет назад
Melnychuk
Роман 
34 года
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
20 дней назад
8 лет назад
$3
1 день
Советую
советую

Заявки фрилансеров

dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
20 дней назад
8 лет назад
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