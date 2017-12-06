Поздравления со свадьбой открытка

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Завершен11 заявок336 просмотров

День Добрый

Нужен Поздравительня открытка  21,0 cm x 10,5 cm + 3мм / двух староний

Сведебный магазин отпровляет своим покупателям после свадьбы

Красивый для глаз радостная открытка

нестондартная а именно персональная от етого магазина!

В деталя лутше по скайпу

Пожалуста сроки и цены

Константин

8 лет назад
kodes
44 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

DUBINA
Сергей 
51 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$30
5 дней
Все именно так, как я хотел, быстро, качественно и в сроки! Спасибо ! Рекомендую
Рекомендую!

Заявки фрилансеров

DUBINA
Сергей 
51 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад