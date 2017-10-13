Добрый день. Необходимо разработка следующих позиций: 1. Промо ролика 2. Рекламного флаера формата А5 3. Рекламного плаката формата А4 и А3
Требуется создать макет еврофлаер для интернет провайдера.
Создать макет флаера.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн продукции13 заявокЗакрыт7 лет назад
требуется дизайнер, готовый сделать информативно-креативный постер рекламы сервисного центра по ремонту цифровой техники. Цель - привлечь внимание потенциального клиента, целевая аудитория - студенты ( постер будет размещаться по корпусам учебного заведения, поэтому без голых баб) ...Завершен8 лет назад
- $20
Необходим дизайн и схема вырубки наклейки на упаковку автомобильных ламп Примерный набросок дизайна и элементов есть, надо переделать под другой размер наклейки (возможно добавить некоторые элементы). Во вложении есть следующие файлы: ...Завершен7 лет назад
Всем привет, необходимо создать две простые визитки в формате cdr Работу нужно выполнить в течение 2 часовЗавершен8 лет назад
Добрый день, нам нужен дизайн коробки для душевых. Пример и исходная картинка прикрепленыЗавершен7 лет назад
Учащимся курса "Дизайн одежды" выдается имиджевая рабочая тетрадь (формат А4), на пружине Где будет размещена информация о курсе и будут пустые листы, а также тонкий контур силуэтов моделей для дальнейшей отрисовки учащимися. ...Завершен7 лет назад
- $1
Придуматьдизайн упаковки новогоднего подарка, а так же комплектацияДизайн продукции5 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужна концепция дизайна подставки для кормления собак, сделанной из дерева. Нужно не менее 3 вариантов. Приложил примеры. Нужно что-то в похожем стиле. Без скругленных углов.Дизайн продукции2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $30
Необходимо разработать дизайн футболок поло для выставки. Компания Trackerry. Онлайн-платформа для отслеживания окупаемости рекламных кампаний. Форма одежды - Поло Цвет одежды - Белый Логотип в приложении Цвет логотипа #5dc09d ...Завершен8 лет назад
Нужно сделать дизайн и тексты на упаковочной коробке для "Light photo box" на рынок США. Т.е на английском языке.Завершен8 лет назад