Добрый день. Необходимо разработка следующих позиций: 1. Промо ролика 2. Рекламного флаера формата А5 3. Рекламного плаката формата А4 и А3
Разработка промо дизайна футболок поло
Необходимо разработать дизайн футболок поло для выставки.
Компания Trackerry. Онлайн-платформа для отслеживания окупаемости рекламных кампаний.
Форма одежды - Поло
Цвет одежды - Белый
Логотип в приложении
Цвет логотипа #5dc09d
Спереди: логотип/надпись
Сзади: слова, которые образуют слово trackerry. Например: https://image.prntscr.com/image/GLGDrV_4SNOJG0RGH9LEjA.png
возможные слова:
smart, easy, reliable, cost efficient, time saving, ROI making, secure, revolutionary, profitable, fast, effective
Конкурс актуален только до 22.10.2017. Победитель будет объявлен 23.10.2017!
Заранее спасибо и удачи!
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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