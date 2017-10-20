Разработка промо дизайна футболок поло

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен1 заявка350 просмотров
#1$30

Необходимо разработать дизайн футболок поло для выставки.

Компания Trackerry. Онлайн-платформа для отслеживания окупаемости рекламных кампаний.

Форма одежды - Поло

Цвет одежды - Белый

Логотип в приложении

Цвет логотипа #5dc09d

Спереди: логотип/надпись

Сзади: слова, которые образуют слово trackerry. Например: https://image.prntscr.com/image/GLGDrV_4SNOJG0RGH9LEjA.png

возможные слова:

smart, easy, reliable, cost efficient, time saving, ROI making, secure, revolutionary, profitable, fast,  effective

Конкурс актуален только до 22.10.2017.  Победитель будет объявлен 23.10.2017!

Заранее спасибо и удачи!

8 лет назад
promoanna
Анна 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Победитель конкурса

bilochka
Наталия 
28 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
#1
Отличная работа! ТЗ соблюдено, работа сдана во время, Наталия всегда на связи и очень оперативно вносит правки. Рекомендую :)
Прекрасный человек и отличный заказчик!) Рекомендую!)

Заявки фрилансеров

bilochka
Наталия 
28 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
#1

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