Оформление купона

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Завершен12 заявок215 просмотров

Оформить акционный купон для электронной рассылки клиентам. Есть текстовка и логотип в .AI

Примерный размер - A5

8 лет назад
nasmeshnic
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Eullen
Полина 
34 года
10 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
8 лет назад
$20
2 дня
Качественная работа в срок. Рекомендую
Спасибо за проект! Хорошо поставлена задача, оплата моментальная . Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Eullen
Полина 
34 года
10 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
8 лет назад

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