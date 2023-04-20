nasmeshnic

Задача в ТЗ была поставлена не четко, пожеланий по дизайну не было, референсов тоже. В итоге переделывал 2 раза дизайн и пришли к тому что он вообще не нужен. Просто шапка и под ней квиз. Несколько раз вносил дополнения и изменения не предусмотренные в ТЗ в итоге срок выполнения задачи вышел. Оказывается у заказчика не было понимания что он хочет получить в итоге. Обещал за дополнительное время добавить оплату, но так и не добавил в итоге, с трудом убедил закрыть задачу и рассчитаться по старой цене. Короче умудрился вывести меня из равновесия, постоянными доп. задачами, хотя я предлагал закрыть то, что было по ТЗ и продолжить доработки за отдельную оплату :).