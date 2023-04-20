nasmeshnic

Привет! Ищем толкового разработчика. Сейчас работаем над проектом геолокационной соцсети. И есть еще проекты в очереди. Нужен 1 человек. Не команда и не компания. Бэкенд и фронтенд в одном лице. ...
- Мобильные приложения3 заявкиЗакрытгод назад
Необходимо разработать одностраничный сайт с пошаговыми формами, аналогичный указанному примеру. Требуется дизайн, разработка и интеграция под ключ на двух языках. Работу должен выполнить один специалист, без привлечения команд и агентств. Срок выполнения - до 5 дней. Обратите внимание на возможность доработок в процессе, так как визуальная часть проекта имеет первостепенное значение.Сайты «под ключ»5 заявокЗакрытгод назад
Требуется разработать одноэкранный квиз по недвижимости с пошаговой формой. Необходимы дизайн и интеграция на сайт под ключ. Проект включает 3 языковые версии и иллюстрации для каждого шага. Работать будет один специалист, без агентств. Учитывайте возможность мелких доработок и важность визуальной части. Отклик с оценкой срока и стоимости выполнения.Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется разработчик для доработки приложения на Android с использованием Kotlin. Необходимо реализовать парсер видео, интеграцию VPN и рекламные интеграции. Предоставлено ТЗ, дизайн и доступ к гит. Ожидается ответ на вопрос о возможности фултайм работы до публикации приложения.Закрыт2 года назад
Завдання полягає в організації імейл-маркетинг кампанії для просування заходу на англомовну аудиторію. Необхідно провести дослідження баз, налаштувати платформу для розсилки та інтеграцію із сайтом, а також створити воронку з thank-you листами та ремайндерми. Включає контроль завдань для команди та вирішення робочих питань. Кампанія вважається успішною після запуску та отримання позитивного зворотного зв'язку.Управление проектаминет заявокЗакрыт2 года назад
- $1600
Требуется разработать бэкенд для мобильного приложения с использованием Laravel. Необходимо настроить сервер, базы данных и создать API для каталога услуг, ленты публикаций, форума и личных сообщений. Также требуется функционал для админки с управлением контентом и статистикой. Подготовка документации к API и сопровождение проекта до публикации обязательны. Индикатором выбора станет возможность полного рабочего дня на проекте до его завершения.Базы данных12 заявокЗакрыт2 года назад
- $3333
Шукається розробник для створення Android-застосунку на Kotlin, аналог відео-завантажувача. Потрібен фултайм-учасник до публікації. Є детальне ТЗ, дизайн та гіт. Важливо надати відповідь на питання щодо готовності взяти проект.Закрыт2 года назад
- $4000
Ищется разработчик для доработки приложения для Android на Kotlin. Приложение реализовано на 20-30%. Нужен специалист с опытом бэкенда и фронтенда. Предоставляется ТЗ, дизайн и доступ к репозиторию. Отклик с портфолио обязателен.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт2 года назад
- $3333
Шукаємо full stack розробника для створення кросплатформного застосунку на Flutter для Android та iOS. Бекенд на Python, фронтенд на Flutter. Проект включає розробку приблизно 30 екранів та веб-інтерфейсу для адміністратора. Важливо надати відгук та опис досвіду, а також коментар щодо складності функціоналу. ТЗ та дизайн будуть надіслані обраному кандидату.Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт2 года назад
- $500
Необходимо обучить клиента настройкам Google Ads и Facebook Ads в формате конференции. Задача включает регистрацию кабинетов, запуск рекламы и проведение аналитики. Ожидается работа по 1-2 часа в день в течение 14 дней с ответами на все вопросы клиента.Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо разработать одноэкранный квиз на платформе Webflow или другой, кроме Tilda. Дизайн должен быть насыщенным фотографиями и иллюстрациями, с подбором изображений для каждого шага. Требуется добавить ненавязчивую анимацию на кнопках и настроить отправку результатов на email и в CRM. Обязательно протестировать на мобильной и десктоп-версиях. Рассмотрение сроков и стоимости выполнения задачи с учетом возможных доработок.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо создать пошаговую форму для сайта, подобную квизу, с учетом дизайна и интеграции на WordPress с Elementor. Ожидается высокая степень проработки визуальной части и возможность доработок по ТЗ. Работы будут выполнены в рамках Безопасной сделки.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется разработка и дизайн одноэкранного квиза на платформе Tilda. Необходим полный пакет услуг по созданию лендинга под ключ с учетом предоставленной текстовки и требований.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется разработчик для создания приложения для Android 'под ключ' на Kotlin или Java. Необходим опыт в бэкенде и фронтенде. Техническое задание и дизайн будут отправлены избранному кандидату. Отклик с портфолио обязателен.Мобильные приложения10 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется разработать сильный продающий текст для поста в Телеграм, ориентированный на криптотематику. Необходимо использовать авторский стиль и креативный подход, чтобы привлечь внимание аудитории. Важна проработка ключевых аспектов, указанных в техническом задании.Продающие тексты15 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка полноценного лендинга на Tilda, одноэкранника и баннеров в едином стиле. Важно включить квиз и интеграцию платежной системы. Брендбук доступен, но не является строгим ориентиром. Текстовки предоставлены в документе.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработать приложение для Android на Kotlin, которое будет менять обои главного экрана и заставки. Проект включает параллакс обои с гироскопическим эффектом, видео обои и интеграцию рекламы от Admob. Также необходима реализация оплаты в приложении и поддержка старых версий Android. Откликнуться с описанием опыта и комментариями о сложных аспектах реализации.Закрыт3 года назад
Требуется опытный WP разработчик для анализа и исправления проблемы с каталогом предприятий на WordPress. Контент периодически слетает, возможно, из-за неправильной настройки хостинга или плагина Redux. Необходимо провести диагностику и внести необходимые изменения для стабильной работы сайта.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется руководитель проекта для организации создания сервиса подтверждения подлинности сертификатов. Задачи включают управление командой, поиск исполнителей, написание ТЗ, проектирование интерфейсов и контроль выполнения. Необходим опыт в управлении проектами в сфере Beauty. Ожидается отчетность перед инвестором и тестирование сервиса.Управление проектами4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $2000
Требуется разработчик для создания мобильного приложения для аптеки на Flutter. Основные функции: авторизация по смс, каталог товаров, корзина, интеграция с 1С, онлайн-оплата через Сбербанк и определение ближайшей аптеки по геолокации. Ожидается отклик с описанием опыта работы с Flutter, ТЗ и дизайн будут предоставлены избранному кандидату.Мобильные приложения10 заявокЗакрыт3 года назад