nasmeshnic

Светозаров nasmeshnic

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$700
выплачено фрилансерам
13%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

and2771
54 года
11 лет в сервисе
Был
год назад
$100
6 баллов
2 года назад
Сделать одноэкранник-квиз на Tilda
Tilda
Задача в ТЗ была поставлена не четко, пожеланий по дизайну не было, референсов тоже. В итоге переделывал 2 раза дизайн и пришли к тому что он вообще не нужен. Просто шапка и под ней квиз. Несколько раз вносил дополнения и изменения не предусмотренные в ТЗ в итоге срок выполнения задачи вышел. Оказывается у заказчика не было понимания что он хочет получить в итоге. Обещал за дополнительное время добавить оплату, но так и не добавил в итоге, с трудом убедил закрыть задачу и рассчитаться по старой цене. Короче умудрился вывести меня из равновесия, постоянными доп. задачами, хотя я предлагал закрыть то, что было по ТЗ и продолжить доработки за отдельную оплату :).
По технической части хороший исполнитель. По дизайну лучше брать в команду отдельно дизайнера.
Ответный отзыв
eroshyn
29 лет
3 года в сервисе
Был
4 дня назад
$600
10 баллов
3 года назад
Дизайн и разработка сайта на Tilda
Tilda
Ярослав поставил задачу четко и понятно, постоянно на связи, пояснял все интересующие моменты. Рекомендую
Превосходный специалист. Не хочу рекомендовать, т.к. хочу чтобы работал только на мои проекты))) Шутка, очень рекомендую!
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NazarBog
18 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$350
10 баллов
3 года назад
Разработать каталог на WordPress
WordPress
Работать с Ярославом очень комфортно! 😄 Замечательный заказчик, всем рекомендую! 🚀 Буду рад сотрудничать ещё 😉
Отличная работа. Назар нашел решения, которые помогли реализовать проект в срок. И смог доделать проект в праздничные дни. Рекомендую
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loveshinedragon
Артём 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
$150
10 баллов
5 лет назад
Разработать лендинг
Tilda
Благодарю за сотрудничество! Все комфортно)
Все супер. Рекомендую
Ответный отзыв
babasik
Максим 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$400
10 баллов
5 лет назад
Доработка сайта на Опенкарт
Opencart
Четкая постановка задачи и оперативная связь, проверка и оплата! Рекомендую к сотрудничеству!
Отличная работа и коммуникация. Рекомендую
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