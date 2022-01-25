Ведение 1 проекта по созданию нового сервиса

Управление проектамиЗакрыт4 заявки669 просмотров
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Добрый день

Нужно единоразово организовать работу по созданию нового сервиса. Это система подтверждения подлинности сертификатов. Целевая аудитория - учебные центры, организаторы курсов, мастер-классов, специализированные академии. Рынок - РФ. Сфера - Beauty.

Задачи для руководителя проекта:

- Управление проектом: от формирования команды до успешного запуска.

- Поиск и утверждение программистов, дизайнеров, копирайтеров и других исполнителей.

- Взаимодействие с программистами. Написание ТЗ, спецификаций, отчетов.

- Проектирование пользовательских интерфейсов.

- Контроль выполнения этапов проекта.

- Оперативное решение появляющихся вопросов/задач/проблем с проектом.

- Отчетность перед инвестором проекта.

- Тестирование сервиса.

- Доработка идей и корректировка стратегии развития.

- Доведение всех действий до логического окончания.

2 года назад
nasmeshnic
39 летЧехия
13 лет в сервисе
Был
17 часов назад