Найти как можно больше конкурентов в нише "Трансформация личности"

Управление проектамиЗакрыт3 заявки575 просмотров
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Найти как можно больше конкурентов в нише "Трансформация личности, изменение своей жизни, самореализация, раскрытие потенциала, найти себя и свой путь, сбалансировать свою жизнь, стать счастливым".

В таблице указать:

- ссылка на сайт

- ссылка на ИГ

- оффер (ключевое предложение)

- на какую аудиторию акцент (мужчины, женщины, декретницы, домохозяйки, наемные и т.д.)

- на какие боли акцент (деньги, отношения, здоровье, все сферы и т.д.)

- длительность курса

- цена курса.

Задание из списка "Срочно".

Рассматриваю предложения с ценой и сроком.

2 года назад
dramuha
Роман 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад