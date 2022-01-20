Написать бизнес план

Управление проектамиЗакрыт2 заявки966 просмотров
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Нам необходимо составить безнес план на поставку горче-смазочных материалов.

2 года назад
VeretnovDS
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад