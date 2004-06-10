Ответы по документации

Добрый день, у меня необычный запрос, но возможно кому-то интересен такой формат сотрудничества. У нас есть онлайн-курс по wildberries, и мы очень хотим, чтобы [b]ученики попрактиковались заводить карточки товаров (до выхода на маркетплейс). [/b] К сожалению, не у ...
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Есть два вопроса и документация к ним.
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