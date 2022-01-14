Тренировочный доступ к wildberries

Добрый день, у меня необычный запрос, но возможно кому-то интересен такой формат сотрудничества.

У нас есть онлайн-курс по wildberries, и мы очень хотим, чтобы ученики попрактиковались заводить карточки товаров (до выхода на маркетплейс).

К сожалению, не у всех учеников есть ИП и они могут зарегистрировать личный кабинет.

Поэтому мы ищем людей, у которых уже есть подключенный ЛК на wildberries, и которые готовы за оплату предоставить доступ к этому кабинету.

Условно, мы распределяем учеников, они заходят под вашей учетной записью и, например, час практикуются в создании карточек товаров (разумеется, без их публикаций на маркетплейсе, поставок и тд). А мы оплачиваем практику этого ученика. Просто практика, чтобы они поняли как на деле работает механизм.

Готовы к вашим предложениям и обсуждать детали

Спасибо