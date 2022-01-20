Создать тест по существующему документу, где описаны правила компании

Управление проектамиЗакрыт4 заявки772 просмотра
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необходимо создать тест по существующему документу, где описаны правила компании для сотрудников

количество текста, где описаны правила компании - 11 страниц в гуглдоке, шрифт arial 11 размер он разделен на части и блоки

на базе этого текста (правил) необходимо будет сформировать вопросы, под каждый вопрос придумать 3 вариант ответа, один из которых будет правильным. в итоге должно быть несколько возможных вариантов результата в зависимости от набранных в тесте баллов

вы должны составить текст на основании правил самостоятельно, прочитать правила придумать вопросы и ответы, количество вопросов можно обсудить.

тест должна быть возможность редактировать, добавлять, изменять, удалять пункты, правила меняются изменяются нужно вносить правки

желательно чтобы вы могли в будущем сопровождать этот тест и новые, работать сдельно по проектно по этой задаче

тест создать в каком-то специально предназначенном для этого онлайн сервисе

желательно, чтобы это был бесплатный ресурс, но рассмотрю и платный, в зависимости от функционала и возможностей ресурса и цены

что важно в тесте и его настройках:

  • имя/фамилия ответчика
  • должна быть возможность выбора правильного ответа (из нескольких вариантов) на вопрос
  • итоговый подсчет количества правильных ответов ответчика из общего количества вопросов
  • возможно можно задать параметры для успешного прохождения теста (по количеству ответов 90-100 из 100, например), хорошо (например, 70 из 100), и плохо если ниже
  • возможно можно задать стандартное время на прохождение теста, или же ограниченное время на каждый вопрос (чтобы человек не сидел над каждым вопросом по 15 минут) (не обязательно, но желательно или хотя бы трекать как долго проходился тест)
  • возможность собирать результаты текста в виде таблицы (как гугл документ) или где то
  • после ответа на вопрос нет возможности возвращаться назад и исправлять предыдущие ответы
  • опросник должен открываться по ссылке в интернете без установки доп программ
  • возможность заходить на ресурс и менять вводные данные теста, и все настройки теста
если Вы можете помочь мне с этой задачей, знаете ресурсы/конструкторы для создания тестов и принцип работы с ними - пишите вопросы, сроки и бюджет, я вас очень жду!)
2 года назад
HRAnnaTarasenko
Анна 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад