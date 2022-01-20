необходимо создать тест по существующему документу, где описаны правила компании для сотрудников

количество текста, где описаны правила компании - 11 страниц в гуглдоке, шрифт arial 11 размер он разделен на части и блоки

на базе этого текста (правил) необходимо будет сформировать вопросы, под каждый вопрос придумать 3 вариант ответа, один из которых будет правильным. в итоге должно быть несколько возможных вариантов результата в зависимости от набранных в тесте баллов

вы должны составить текст на основании правил самостоятельно, прочитать правила придумать вопросы и ответы, количество вопросов можно обсудить.

тест должна быть возможность редактировать, добавлять, изменять, удалять пункты, правила меняются изменяются нужно вносить правки

желательно чтобы вы могли в будущем сопровождать этот тест и новые, работать сдельно по проектно по этой задаче

тест создать в каком-то специально предназначенном для этого онлайн сервисе

желательно, чтобы это был бесплатный ресурс, но рассмотрю и платный, в зависимости от функционала и возможностей ресурса и цены

что важно в тесте и его настройках: