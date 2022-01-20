Собрать базу контактов коучей

Управление проектамиЗакрыт3 заявки692 просмотра
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Собрать базу контактов коучей от 100 до 500, в таблице указать телефон и почту.

Искать можно в:

· инстаграме,

· поисковых системах,

· парсить с платформ, где собираются коучи.

Например: https://5sfer.com/

2 года назад
dramuha
Роман 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад