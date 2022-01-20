Сделать ресерч в нише "Трансформация личности"

Управление проектамиЗакрыт1 заявка612 просмотров
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Сделать ресерч в нише "Трансформация личности, изменение своей жизни, самореализация, раскрытие потенциала, найти себя и свой путь, сбалансировать свою жизнь, стать счастливым".

Пример ресерча:

Документ: https://docs.google.com/document/d/1KsHMWfokosJEDEZDE6kq90-D3ovrIaHemi-j3iZhris/edit

Визуализация: https://miro.com/app/board/uXjVOS9FQS0=/

Задание из списка "Срочно".

2 года назад
dramuha
Роман 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад