Поиск блогеров

Управление проектамиЗакрыт6 заявок756 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

 Требования:

-Иметь профиль в социальных сетях( Желательно, чтобы профиль был живой)

-Искать блогеров по заданным критериям

-Договариваться с ним о покупке наших услуг

Преимущества :

-Удаленный вид заработка

-Отсутствие спланированного графика: Вы можете работать, когда Вам удобно! (чем быстрее найдете клиентов, тем быстрее получите прибыль)

-Необязателен опыт работы

-Постоянно поддержка на всех этапах работы

-Моментальная выплата по факту оплаты услуги

2 года назад
guest_16434051101464
2 года в сервисе
Был
2 года назад