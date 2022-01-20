Поиск блогеров

Собрать базу контактов коучей от 100 до 500, в таблице указать телефон и почту. Искать можно в: · инстаграме, · ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
-Иметь профиль в социальных сетях( Желательно, чтобы профиль был живой)
-Искать блогеров по заданным критериям
-Договариваться с ним о покупке наших услуг
Преимущества :
-Удаленный вид заработка
-Отсутствие спланированного графика: Вы можете работать, когда Вам удобно! (чем быстрее найдете клиентов, тем быстрее получите прибыль)
-Необязателен опыт работы
-Постоянно поддержка на всех этапах работы
-Моментальная выплата по факту оплаты услуги
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