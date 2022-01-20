Человек для поиска проекта (возможно дальнейшее сотрудничество)

Управление проектамиЗакрыт3 заявки636 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день, фрилансеры!

Мне срочно необходимо найти человека, который займется поиском проекта по графическому или веб дизайну

Вам не нужно обладать какими-то дизайнерскими навыками, вы должны хорошо знать где искать, общаться с клиентами и выступать в качестве как такового "посредника" (подробная задача обсуждается индивидуально)

Ваша ставка будет равна 20% от всей суммы заказа, который вы найдете (возможно вы найдете несколько, только вам в плюс)

Работа подойдет для тех, кто ищет нетрудную подработку.

Жду ваших откликов, рассмотрю всех!

2 года назад
s_filimonova
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
14 дней назад