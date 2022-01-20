Помочь с инстаграм и сайтом

Добрый день, у меня необычный запрос, но возможно кому-то интересен такой формат сотрудничества. У нас есть онлайн-курс по wildberries, и мы очень хотим, чтобы [b]ученики попрактиковались заводить карточки товаров (до выхода на маркетплейс). [/b] К сожалению, не у ...