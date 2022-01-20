Создать тикет задачи для проекта

$7
Управление проектамиЗакрыт6 заявок637 просмотров
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Добрый день!

Нужно вникнуть в проект и создать тикеты для программистов

Цена указана за ЧАС

Важен опыт работы и постановка задач. Важно минимальное понимание технических

моментов php html ajax для постановки задач программистам

2 года назад
bubuzon
Егор 
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад