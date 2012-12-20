Впечатление от работы отличные, ответственная, профессиональная команда, по доступным деньгам. Единственный отрицательный момент в работе с ними касался недостаточного тестирования проекта. Я думаю уже со следующего проекта они будут уделять больше внимание этому моменту, ребята очень толковые. С удовольствием рекомендую эту команду для создания вашего интернет магазина!