Интернет магазины под ключ
- создание интернет магазинов для новичков, а также малого и среднего бизнеса
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
9 лет назад
Довольны сотрудничеством. Еще больше оперативной тех. поддержкой. Спасибо. Следующий сайт будем заказывать так же у Егора.
Ответный отзыв
Заказчик - бизнесмен, знает что хочет, совместно была достигнута цель - продажи в созданном магазине.
$1266
10 баллов
10 лет назад
Получил готовый функциональный интернет-магазин на удобном движке OpenCart, протестировали, помогли настроить выгрузку товаров и др. Рекомендую как специалистов! )
Ответный отзыв
Заказчик всегда на связи, правильно ставит задачи. Впечатления от сотрудничества отличные.
$400
9 баллов
11 лет назад
Впечатление от работы отличные, ответственная, профессиональная команда, по доступным деньгам. Единственный отрицательный момент в работе с ними касался недостаточного тестирования проекта. Я думаю уже со следующего проекта они будут уделять больше внимание этому моменту, ребята очень толковые. С удовольствием рекомендую эту команду для создания вашего интернет магазина!
Ответный отзыв
Павел - заказчик, который правильно ставит задачи, и четко представляет себе конечный результат. Работали по проекту интернет магазина. Опыт работы - вполне положительный.
Интернет-магазины
2 отзыва
$250/час
от $250от 1 дня
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